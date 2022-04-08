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2 часа назад

В МИД КНР сообщили, что Китай выступает против политизации вопросов прав человека

ТАССиещё 1

Правительство Китая призывает не политизировать сферу прав человека и не использовать такое сотрудничество в качестве инструмента борьбы.

Китай выступает против политизации вопросов прав человека
Фото: ТАССТАСС

Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в пятницу на регулярном брифинге прокомментировал западную резолюцию о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН).

"Китай решительно выступает против попыток политизации вопросов прав человека и использования их в качестве инструмента", - сказал он.

Лицзянь добавил, что западная резолюция о приостановке членства России в СПЧ ООН сеет раскол в международном сообществе и создает опасный прецедент.

"Такого рода действия могут усилить раскол среди стран-участниц, обострить противоречия, они не способствуют снижению уровня эскалации конфликта. Такие действия СПЧ ООН создают новый и опасный прецедент", - указал он.

В мире,ООН,
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