Китай выступает против политизации вопросов прав человека

Правительство Китая призывает не политизировать сферу прав человека и не использовать такое сотрудничество в качестве инструмента борьбы.
Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в пятницу на регулярном брифинге прокомментировал западную резолюцию о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН).
"Китай решительно выступает против попыток политизации вопросов прав человека и использования их в качестве инструмента", - сказал он.
Лицзянь добавил, что западная резолюция о приостановке членства России в СПЧ ООН сеет раскол в международном сообществе и создает опасный прецедент.
"Такого рода действия могут усилить раскол среди стран-участниц, обострить противоречия, они не способствуют снижению уровня эскалации конфликта. Такие действия СПЧ ООН создают новый и опасный прецедент", - указал он.