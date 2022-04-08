Китай выступает против политизации вопросов прав человека

Правительство Китая призывает не политизировать сферу прав человека и не использовать такое сотрудничество в качестве инструмента борьбы.

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Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в пятницу на регулярном брифинге прокомментировал западную резолюцию о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН).

"Китай решительно выступает против попыток политизации вопросов прав человека и использования их в качестве инструмента", - сказал он.

Лицзянь добавил, что западная резолюция о приостановке членства России в СПЧ ООН сеет раскол в международном сообществе и создает опасный прецедент.