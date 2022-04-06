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32 минуты назад

Шольц заявил о закрытых переговорах с Киевом по гарантиям безопасности

Алиса Селезнёва

Между Берлином и Киевом в атмосфере конфиденциальности обсуждаются гарантии безопасности, но конкретных договоренностей пока нет. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет РИА Новости.

Шольц заявил о закрытых переговорах с Киевом по гарантиям безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

С 28 февраля Россия и Украина ведут переговоры. В Киеве уже заявили, что в качестве гарантов безопасности мирного договора видят страны Совбеза ООН (Россия, США, Франция, Британия и Китай), а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Израиль и Польшу. Страны-гаранты будут обязаны оказать Украине военную помощь в случае необходимости, но ситуаций в Крыму и ДНР/ЛНР это не коснется.

По словам Шольца, в ходе переговоров с украинской стороной был затронут вопрос гарантий безопасности, но «он еще не проработан».

«Разумеется, мы ведем переговоры об этом, но в необходимой атмосфере конфиденциальности. Мы делаем это с другими, кого это касается, кто может сыграть в этом роль. Это естественно, что я не могу далее это конкретизировать, потому что вопросы, которые должны быть гарантированы, нужно проработать», - пояснил канцлер.

При этом он подчеркнул, что вопрос о нейтралитете Украины должны решить сами жители страны.

«Это не должен быть диктат мира. Это должно быть всегда ясно. Когда мы говорим с российской стороной, когда я говорю с российским президентом, я четко даю понять - украинцы ведут переговоры о том, с чем они готовы согласиться, никто другой», - заметил Шольц.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,Совбез ООН,
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