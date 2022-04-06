Шольц заявил о закрытых переговорах с Киевом по гарантиям безопасности

«Разумеется, мы ведем переговоры об этом, но в необходимой атмосфере конфиденциальности. Мы делаем это с другими, кого это касается, кто может сыграть в этом роль. Это естественно, что я не могу далее это конкретизировать, потому что вопросы, которые должны быть гарантированы, нужно проработать», - пояснил канцлер.