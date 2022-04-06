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35 минут назад

В ФРГ раскрыли сроки достижения независимости от поставок из России

Лера Букина

Независимости от угля из России в ФРГ можно достигнуть до осени, от нефти - до конца текущего года, от газа - до лета 2024 года. Об этом заявила в ходе брифинга в Берлине представитель минэкономики ФРГ Сюзанна Унград, передает РИА Новости.

«Проверяем в настоящее время, как мы можем создать необходимые предпосылки, чтобы еще более ускорить процесс», - подчеркнула представитель министерства.

По словам Унград, отказ от российских энергоносителей потребует «национального приложения сил».

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что при всем желании на данный момент запретить импорт российских энергоносителей невозможно.

Как сообщала газета Guardian, власти ФРГ сталкиваются с нарастающим давлением как внутри страны, так и за рубежом по вопросу введения энергетического эмбарго против России.

В мире,Видео,Кристиан Линднер,
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