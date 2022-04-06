В ФРГ раскрыли сроки достижения независимости от поставок из России

Независимости от угля из России в ФРГ можно достигнуть до осени, от нефти - до конца текущего года, от газа - до лета 2024 года. Об этом заявила в ходе брифинга в Берлине представитель минэкономики ФРГ Сюзанна Унград, передает РИА Новости.