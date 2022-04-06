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37 минут назад

Франция заявила о готовности провести гуманитарную операцию в Мариуполе

Lenta.ru

Франция завершила подготовку к проведению гуманитарной операции в Мариуполе, в рамках которой планирует эвакуировать жителей города, и теперь ждет одобрения России. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Атталь. Цитату приводит ТАСС.

Франция заявила о готовности провести гуманитарную операцию в Мариуполе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, об этом рассказал сам президент республики Эммануэль Макрон коллеге из России Владимиру Путину. Макрон предложил доставить туда гумпомощь и вывезти тех, кто захочет.

«Операция готова и может быть проведена, но важно получить согласие российских властей», — подчеркнул Атталь.

Он добавил, что президент Франции регулярно созванивается с Путиным и сообщает ему «информацию, которую, возможно, до Путина не доносят представители его окружения».

«Похоже, что Россия все еще решительно настроена выполнить поставленные задачи. Наша цель — добиться прекращения огня», — добавил Атталь.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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