Франция заявила о готовности провести гуманитарную операцию в Мариуполе

Франция завершила подготовку к проведению гуманитарной операции в Мариуполе, в рамках которой планирует эвакуировать жителей города, и теперь ждет одобрения России. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Атталь. Цитату приводит ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, об этом рассказал сам президент республики Эммануэль Макрон коллеге из России Владимиру Путину. Макрон предложил доставить туда гумпомощь и вывезти тех, кто захочет.

«Операция готова и может быть проведена, но важно получить согласие российских властей», — подчеркнул Атталь.

Он добавил, что президент Франции регулярно созванивается с Путиным и сообщает ему «информацию, которую, возможно, до Путина не доносят представители его окружения».