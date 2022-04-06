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55 минут назад

В ООН проголосуют по вопросу отстранения России от участия в СПЧ

Алиса Селезнёва

Генеральная ассамблея ООН намерена провести голосование по вопросу отстранения России от участия в Совете по правам человека (СПЧ). Об этом со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) пишет РИА Новости.

В ООН проголосуют по вопросу отстранения России от участия в СПЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника издания, уже назначена дата голосования

«Генассамблея ООН в четверг, 7 апреля, проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ», - пояснил он.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала членство России в Совете ООН по правам человека фарсом. В совете состоят 47 стран, которые избираются туда на три года. Россия сейчас находится на втором году трехлетнего срока.

Напомним, украинская сторона обвинила российских военных в убийстве мирных жителей в городе Буча Киевской области. Министерство обороны России назвало информацию о причастности ВС РФ к убийствам провокацией.

В свою очередь экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что украинские власти должны сначала предоставить данные медицинской экспертизы перед тем, как выступать с заявлениями относительно событий в Буче.

В мире,Скотт Риттер,Верховный суд,Минобороны России,Совет по правам человека,Генассамблея ООН,ООН,
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