В ООН проголосуют по вопросу отстранения России от участия в СПЧ

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По данным источника издания, уже назначена дата голосования

«Генассамблея ООН в четверг, 7 апреля, проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ», - пояснил он.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала членство России в Совете ООН по правам человека фарсом. В совете состоят 47 стран, которые избираются туда на три года. Россия сейчас находится на втором году трехлетнего срока.

Напомним, украинская сторона обвинила российских военных в убийстве мирных жителей в городе Буча Киевской области. Министерство обороны России назвало информацию о причастности ВС РФ к убийствам провокацией.