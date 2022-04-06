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1 час назад

В столице Болгарии проходит массовый митинг против оказания военной помощи Украине

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В болгарской столице Софии перед зданием парламента проходит массовый митинг против оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает "РИА Новости".

В столице Болгарии проходит массовый митинг против оказания военной помощи Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющейся информации, в митинге принимают участие несколько сотен человек. Наблюдается усиленное присутствие полиции. Перед зданием парламента возвели периметр безопасности. Участники осудили требование парламентской фракции "Демократическая Болгария" объявить персоной нон грата посла России в Софии.

Акцию организовала болгарская партия "Возрождение". Ее лидер Костадин Костадинов заявил, что партия не допустит вмешательства Болгарии в конфликт между Россией и Украиной путем оказания военной помощи Киеву. Также он призывает к отставке правительства.

28 марта в сирийском городе Латакии состоялась акция в поддержку России и спецоперации на Украине. Она также проходила здесь 22 марта.

25 марта в израильском городе Нетания проходил митинг в поддержку России, а в тот же день в Тель-Авиве — автопробег.

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