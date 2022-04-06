За границей высмеяли идею Зеленского превратить Украину в Израиль

Читатели израильской газеты Haaretz раскритиковали желание Владимира Зеленского превратить Украину в «большой Израиль со своим собственным лицом». Об этом пишет РИА Новости.

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24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это западные страны ввели обширные санкции против России.

Читатели израильской газеты Haaretz оценили высказывание Зеленского о будущем Украины. Президент выразил уверенность, что вопрос безопасности после завершения военных действий будет номером один для Украины ближайшие десять лет и страна станет «"большим Израилем" со своим лицом».

«Все, что нужно было делать этому дураку, — держаться подальше от НАТО и контролировать нацистский элемент в Вооруженных силах. Вместо этого он позволил разнести свою страну на куски, а теперь хочет заверить, что не вступит в НАТО», - возмутился читатель с ником Aurangzeb Iqbal.

Также участники дискуссии поинтересовались, долго ли «продержится демократия в полицейском государстве», и высказали уверенность, что Зеленскому не стоит «играть в Рэмбо».

«Интересно то, что Зеленский пытается играть в Рэмбо в то время, когда Израиль пытается договариваться с арабскими соседями, понимая, что меч далеко не протянешь», - подчеркнул Will.

Ранее украинский лидер обратился по видеосвязи к депутатам израильского парламента. Однако его речь вызвала неоднозначную реакцию у израильтян. Они отметили, что у Зеленского слишком много претензий. К примеру, он недоволен тем, что Тель-Авив не предоставляет Киеву свою систему ПРО, чтобы закрыть небо, а также мало принимает беженцев. Но особенно жителей Израиля возмутило сравнение Зеленского нынешней ситуации на Украине с Холокостом.