На Украине решили запретить связанные с Россией названия

На Украине внесли законопроект о запрете географических названий, связанных с Россией, ее историей и выдающимися деятелями. Об этом сообщает «Газета.ру».

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«Запрещается присваивать географическим объектам названия, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют страну-оккупанта или ее выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, ее деятелей», — говорится в описании закона.

Как уточняется, инициаторами проекта выступили 50 депутатов Верховной Рады, в том числе от правящей партии «Слуга народа».

Ранее в Верховная рада зарегистрировала проект постановления о признании действий России геноцидом украинского народа. Согласно постановлению, правоохранительным органам необходимо принять все необходимые меры для обеспечения расследования преступления геноцида, а также привлечь виновных к ответственности.