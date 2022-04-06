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1 час назад

На Украине решили запретить связанные с Россией названия

Елена Прошина

На Украине внесли законопроект о запрете географических названий, связанных с Россией, ее историей и выдающимися деятелями. Об этом сообщает «Газета.ру».

На Украине решили запретить связанные с Россией названия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запрещается присваивать географическим объектам названия, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют страну-оккупанта или ее выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, ее деятелей», — говорится в описании закона.

Как уточняется, инициаторами проекта выступили 50 депутатов Верховной Рады, в том числе от правящей партии «Слуга народа».

Ранее в Верховная рада зарегистрировала проект постановления о признании действий России геноцидом украинского народа. Согласно постановлению, правоохранительным органам необходимо принять все необходимые меры для обеспечения расследования преступления геноцида, а также привлечь виновных к ответственности.

Также Верховная рада одобрила закон о национализации имущества россиян и тесно связанных с РФ граждан других стран, которые публично поддерживают спецоперацию.

В мире,Верховная Рада,
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