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1 час назад

Израиль сообщил о попытках Киева получить оружие у частных компаний

Lenta.ru

Украинская делегация пытается купить оружие у частных израильских компаний, сообщает издание Haaretz со ссылкой на источники.

Израиль сообщил о попытках Киева получить оружие у частных компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Израильские власти официально отказались предоставить военную помощь Украине, однако несмотря на это украинская делегация уже около недели находится в Израиле и изучает возможность получения оружия у бизнесменов. По данным источников, представители Киева недавно обсудили вопрос на встрече с бывшим высокопоставленным офицером Армии обороны Израиля, который владеет консалтинговой фирмой по вопросам безопасности.

По информации издания, украинцы интересовались, могут ли они покупать оружие и боеприпасы у частных лиц. Офицер сказал им, что лично не участвует в этих делах, однако любая подобная сделка потребует одобрения Министерства обороны. Отмечается, что комитет израильского Минобороны, который выдает лицензии на экспорт оружия, вряд ли одобрит частные экспортные сделки на данном этапе.

Ранее Евросоюз объяснил продолжение поставок оружия Киеву. По словам верховного представителя ЕС по делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в Европе не хотят, чтобы Украина проиграла.

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