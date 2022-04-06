Израиль сообщил о попытках Киева получить оружие у частных компаний

Украинская делегация пытается купить оружие у частных израильских компаний, сообщает издание Haaretz со ссылкой на источники.

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Израильские власти официально отказались предоставить военную помощь Украине, однако несмотря на это украинская делегация уже около недели находится в Израиле и изучает возможность получения оружия у бизнесменов. По данным источников, представители Киева недавно обсудили вопрос на встрече с бывшим высокопоставленным офицером Армии обороны Израиля, который владеет консалтинговой фирмой по вопросам безопасности.

По информации издания, украинцы интересовались, могут ли они покупать оружие и боеприпасы у частных лиц. Офицер сказал им, что лично не участвует в этих делах, однако любая подобная сделка потребует одобрения Министерства обороны. Отмечается, что комитет израильского Минобороны, который выдает лицензии на экспорт оружия, вряд ли одобрит частные экспортные сделки на данном этапе.