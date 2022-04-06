Обзор иноСМИ: некролог НАТО и балканизация интернета

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Фото: РИА Новости РИА Новости

«Глупость Байдена на Украине»

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Американцам трудно определить, являются ли политические решения администрации Джо Байдена в отношении Украины результатом обдуманной стратегии, исключительной некомпетентности или комбинации того и другого, пишет полковник в отставке, автор The American Conservative Дуглас Макгрегор. По его версии, угрозы России, ядерной державе, сменой режима, а затем провозглашение права США нанести первый ядерный удар при «экстремальных обстоятельствах», демонстрируют, что Байден и его администрация оторваны от реальности.

Американские избиратели инстинктивно понимают, что американцы ничего не выиграют от конфликта с Россией, заявил Макгрегор. Короткий визит практически в любой супермаркет или заправочную станцию в Америке объясняет, почему, подчеркнул он. По его словам, «сокрытие истинных причин этого трагического конфликта - расширение НАТО на восток с возможностью присоединения Украины - не может изменить стратегическую реальность»: Москва не уступит Украине, также, как Вашингтон не уступил бы Мексике.

«Смерть НАТО - некролог»

Родившаяся 4 апреля 1949 года НАТО была ребенком отца-американца и матери-европейки, пишет китайская Global Times в своем материале под заголовком «Смерть НАТО - некролог». «Зачатие» произошло в Соединенных Штатах, но по прошествии десятилетий НАТО в конечном итоге стала большой семьей и «расселились» по 30 странам.

НАТО начала свою жизнь с большим оптимизмом как «оборонительный союз», но в годы ее формирования «становилось все более очевидным, что угроза, о которой она постоянно твердила людям, никогда не воплотится». Холодная война так и не переросла в «горячую», а «из-за отсутствия истинной цели психическое здоровье НАТО начало страдать от хронической тревоги и паранойи», к этому «прибавились мания величия и ожирение - альянс раздувался на все большее количество стран»:

«На данном этапе причина смерти НАТО еще не подтверждена, но, вероятно, это будут осложнения, вызванные никчемностью и злоупотреблениями». Однако альянсу трудно признать правду и осознать свою смерть, «как говорится - умерла, но никак не уляжется».

«Россия приближается к своей мечте о Сплинтернете»

Автор Wired Крис Стокел-Уокер считает, что Россия «приближается к своей мечте о Сплинтернете» - то есть к «балканизации интернета», превращению глобальной сети во множество локальных с установленными местными законодательствами границами. Он обратил внимание на блокировку американских соцсетей в РФ и отметил «прогресс» России - последние шаги властей эффективно отделяют страну от мировой интернет-инфраструктуры.

Эксперты считают, что Россия будет стремиться создать нечто вроде «Великого китайского файрвола». Они отмечают, что потратиться на это пришлось бы серьезно. Только к 2001 году, по оценке правозащитников, Китай потратил 20 миллиардов долларов на телекоммуникационное оборудование для цензуры. Добавление четвертой страны, помимо Китая, Северной Кореи и Ирана в список государств, жестко контролирующих онлайн-мир, будет иметь потенциально пагубный эффект домино и подтолкнет другие страны к аналогичным шагам, считает Стокел-Уокер.

«Кого отключат первым: кризисный сценарий Чехии без газа»

Европейские страны, подключенные к поставкам российского природного газа, созывают кризисные штабы, пишет Lidovky. С пятницы действует президентский указ Владимира Путина, согласно которому страны, которые ввели против РФ санкции, должны платить за газ в рублях.

Портал рассказал, что в Чехии в случае ограничения поставок газа сообщат о десяти уровнях потребления и сокращении поставок для отдельных групп потребителей. В первую очередь ограничения коснулись бы промышленных предприятий - производителей стекла, цемента, извести и гипса, за ними - химической и нефтехимической промышленности. Lidovky отметил, что в последнюю очередь ограничивать газоснабжение стали бы для больниц, производителей продуктов и для домохозяйств.

«Обама помогает Байдену сохранить лицо»

Экс-президент США Барак Обама опубликовал в твиттере пост в поддержку нынешнего главы государства Джо Байдена. Как отмечает Fox News, твит Обамы появился на фоне публикации видео из Белого дома с попавшим в неловкую ситуацию Байденом.