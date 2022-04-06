ЕС готовит стратегические резервы на случай химических, биологических и ядерных ЧС

Евросоюз разрабатывает стратегические резервы на случай химических, биологических, радиологических и ядерных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).
"Для повышения готовности ЕС и реагирования на риски для общественного здоровья, такие как химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы, Еврокомиссия наращивает стратегические резервы потенциала реагирования через механизм гражданской защиты ЕС. Это включает стратегический запас спасательных средств на сумму $540,5 млн, созданный в тесном сотрудничестве с Управлением по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и реагирования на них", - говорится в заявлении ЕК.
Как поясняет ЕК, этот запас в том числе будет состоять из оборудования и медикаментов, вакцин и других терапевтических средств для лечения пациентов, подвергшихся воздействию вредных веществ.
"В качестве немедленного первого шага ЕС мобилизовал свой спасательный медицинский резерв для закупки таблеток йодида калия, которые могут быть использованы для защиты людей от вредного воздействия радиации. Уже почти 3 млн таблеток йода были доставлены на Украину через механизм гражданской защиты ЕС при содействии Франции и Испании", - добавила ЕК.