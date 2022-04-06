В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
1 час назад

ЕС готовит стратегические резервы на случай химических, биологических и ядерных ЧС

ТАСС

Евросоюз разрабатывает стратегические резервы на случай химических, биологических, радиологических и ядерных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

ЕС готовит стратегические резервы на случай химических, биологических и ядерных ЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для повышения готовности ЕС и реагирования на риски для общественного здоровья, такие как химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы, Еврокомиссия наращивает стратегические резервы потенциала реагирования через механизм гражданской защиты ЕС. Это включает стратегический запас спасательных средств на сумму $540,5 млн, созданный в тесном сотрудничестве с Управлением по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и реагирования на них", - говорится в заявлении ЕК.

Как поясняет ЕК, этот запас в том числе будет состоять из оборудования и медикаментов, вакцин и других терапевтических средств для лечения пациентов, подвергшихся воздействию вредных веществ.

"В качестве немедленного первого шага ЕС мобилизовал свой спасательный медицинский резерв для закупки таблеток йодида калия, которые могут быть использованы для защиты людей от вредного воздействия радиации. Уже почти 3 млн таблеток йода были доставлены на Украину через механизм гражданской защиты ЕС при содействии Франции и Испании", - добавила ЕК.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители