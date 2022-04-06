ЕС готовит стратегические резервы на случай химических, биологических и ядерных ЧС

"Для повышения готовности ЕС и реагирования на риски для общественного здоровья, такие как химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы, Еврокомиссия наращивает стратегические резервы потенциала реагирования через механизм гражданской защиты ЕС. Это включает стратегический запас спасательных средств на сумму $540,5 млн, созданный в тесном сотрудничестве с Управлением по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и реагирования на них", - говорится в заявлении ЕК.