Востоковед Валерий Кистанов в разговоре с «Рамблером» оценил текущее состояние отношений России и Японии . По словам специалиста, в Азии Япония лидирует по части антироссийской риторики, в ближайшей перспективе возобновление переговоров о заключении мирного договора между странами не представляется возможным.

Ранее газета Sankei со ссылкой на источники, близкие к японскому кабмину, сообщила, что в отличие от стран-членов НАТО Япония вряд ли рискнет высылать российских дипломатов в связи со спецоперацией РФ на Украине, поскольку не хотела бы испытать на себе ответные меры со стороны Москвы.