Востоковед Валерий Кистанов в разговоре с «Рамблером» оценил текущее состояние отношений России и Японии. По словам специалиста, в Азии Япония лидирует по части антироссийской риторики, в ближайшей перспективе возобновление переговоров о заключении мирного договора между странами не представляется возможным.
«Япония очень активно участвует в санкционных действиях против России. Тут она шагает в ногу с другими членами "Большой семерки", шаги эти согласовываются. Токио, прежде всего, ориентируется на то, что скажут в Вашингтоне по поводу санкций. Как на старшего союзника.
Можно долго перечислять все эти жесткие экономические санкции в отношении России. Япония выступает за то, чтобы лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, заморозила активы российского Центробанка и так далее. Вплоть до того, что против (президента РФ Владимира) Путина ввели персональные санкции, заморозив его активы в Японии. Уж не знаю, какие у него активы там могут быть, но это, наверное, больше такой символический жест, который корреспондируется с тем, что делается в рамках "Семерки". И в остальном Япония ничуть не уступает в антироссийских действиях западным странам. Я бы сказал, что в Азии Япония лидирует по части антироссийской риторики, по части антироссийских выступлений. Япония - это такая азиатская запевала на фоне всех остальных стран, которые либо воздерживаются от критики, либо молчаливо или негласно поддерживают Россию, либо если что-то вводят против нее, то очень умеренно. Япония по части антироссийской позиции шагает впереди с большим отрывом.
Единственное, в чем Япония расходится с Западом, это отношение к российским энергоресурсам. Запад рвет как только может связи с Россией в сфере энергетики - можно долго перечислять (примеры), а Япония здесь занимает более осторожную позицию. Например, несмотря на то что западные концерны, такие как Shell и ExxonMobil, вышли из сахалинских проектов - "Сахалин-1" и "Сахалин-2" - японские концерны там остаются, сохраняют свои доли. Это объясняется тем, что Япония напрочь лишена своих возобновляемых источников энергии. Она импортирует сто процентов углеводородов, а на Россию приходится весьма чувствительная доля. По нефти - около четырех процентов, по сжиженному газу - около девяти процентов, по энергетическому углю - около тринадцати процентов. Все возобновляемые источники - ветряная, солнечная энергия - это все пока на стадии разговоров, атомная энергетика Японии сейчас находится в лежачем состоянии после аварии на "Фукусиме-1". Что остается? Альтернативу России сейчас не найдешь на мировой карте, остаются спотовые закупки. В основном Япония получает сжиженный природный газ с "Сахалина-2", около 60% производимого там объема идет в Японию. И уже есть подсчеты, согласно которым если Япония будет покупать сжиженный природный газ на спотовом рынке, то ей придется выкладывать очень большую сумму - до 15 миллиардов долларов в год. Это в конечном счете будет бить по потребителям. В Японии взлетят потребительские цены на газ, на электроэнергию и так далее. Так что здесь есть такой нюанс.
Что касается переговоров о мире, то в принципе они зашли в тупик еще до начала ситуации с Украиной, до начала российской специальной военной операции там. Это уже было видно после того, как ушел (с поста премьера-министра Японии Синдзо) Абэ, ему на смену пришли (Ёсихидэ) Суга, (Фумио) Кисида. Японская позиция ужесточалась, наша тоже. Тут еще ковид, не было никаких прямых контактов. Периодически происходили телефонные переговоры, не более того. А в итоге переговоры фактически оказались в подвешенном состоянии. А поскольку в связи с украинскими событиями Япония заняла резко антироссийскю позицию практически по всем азимутам, я уж не говорю про антироссийскую кампанию, развернутую японскими СМИ и политиками как внутри страны, так и на международной арене, Россия приняла решение отказаться от этих мирных переговоров. Тем более что по большому счету они нам ничего не дают, потому что Япония может пойти на заключение мирного договора только при условии решения территориальной проблемы - она, как вы знаете, заключается в том, что Япония претендует на четыре южнокурильских острова - но на условия, которые бы удовлетворяли Токио. Кроме того, мы сказали, что больше не ведем переговоров о совместной хозяйственной деятельности, прекращаем безвизовые обмены между нашими Южными Курилами и Японией. Сейчас российско-японские отношения находятся не то чтобы в подмороженном состоянии, а их фактически поместили в морозильник. Я считаю, что вина за это лежит на стороне Японии. Отношения сторон предстоит разморозить. Рано или поздно это произойдет, в международных отношениях не бывает так, чтобы соседние страны вечно жили в замороженном состоянии. Придет потепление, налаживание отношений, но это будет не скоро. Скорее всего, это начнется после того, как завершится наша специальная операция на Украине. А дальше видно будет. Во всяком случае, японцы не теряют надежды на возобновление переговоров. Соответствующие заявления уже звучали на высоком уровне. Надежду им дают два слова в заявлении нашего МИДа о том, что в "настоящих условиях" Россия считает невозможным вести дальнейшие переговоры. Японцы надеются, что эти "настоящие условия" закончатся, тогда можно будет возобновить переговоры... Но в обозримой перспективе я не вижу возможности возобновить переговоры о территориях, о мире».Валерий КистановРуководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН
Ранее газета Sankei со ссылкой на источники, близкие к японскому кабмину, сообщила, что в отличие от стран-членов НАТО Япония вряд ли рискнет высылать российских дипломатов в связи со спецоперацией РФ на Украине, поскольку не хотела бы испытать на себе ответные меры со стороны Москвы.