В посольстве России рассказали о притеснениях россиян и старообрядцев в Румынии

«Россияне обращаются по поводу притеснений. В частности, отмечены случаи блокирования их счетов в банках, а также определенные сложности в сфере банковских счетов чинятся бизнесу, связанному с Россией. Есть случаи притеснений в отношении исторически сложившихся в Румынии общин русских-липован (старообрядцы поповского течения, которые переселились на территорию Румынии в начале 18 века — прим. «Ленты.ру») и русин», — заявили представители.