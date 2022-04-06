Премьер Ирландии заявил, что поддерживает заявку Украины на вступление в ЕС

Ирландия поддерживает заявку Украины на вступление в Евросоюз. Об этом, выступая в среду в парламенте Ирландии, к которому перед этим по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский, заявил ирландский премьер-министр Михол Мартин.
"Я приветствовал подачу этой заявки, а сегодня утром в этой палате я вновь заявляю о том, что мы ее поддерживаем. Определять политическую ориентацию страны - демократическое право Украины и ее народа", - сказал Мартин, добавив, что расширение ЕС соответствует стратегическим интересам сообщества.
Мартин также добавил, что Дублин выступает за введение "как можно более жестких санкций против России".