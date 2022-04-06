Премьер Ирландии заявил, что поддерживает заявку Украины на вступление в ЕС

"Я приветствовал подачу этой заявки, а сегодня утром в этой палате я вновь заявляю о том, что мы ее поддерживаем. Определять политическую ориентацию страны - демократическое право Украины и ее народа", - сказал Мартин, добавив, что расширение ЕС соответствует стратегическим интересам сообщества.