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20 минут назад

СМИ: Сейм Латвии объявил 9 мая днем памяти жертв на Украине

ТАССиещё 1

Сейм (парламент) Латвии в срочном порядке утвердил законопроект, согласно которому 9 мая в балтийской республике станет днем памяти погибших на Украине. Об этом в четверг сообщает портал Delfi.

В Латвии 9 мая присвоили новый статус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, утверждение законопроекта, запрещающего празднование Дня Победы, прошло всего за сутки. Согласно изменениям в законодательстве, этот день станет траурным, в связи с чем будет запрещено проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия. Также 8 и 9 мая на территории всей страны будут запрещены салюты.

В Латвии запретили георгиевскую ленточку

Ранее латвийский парламент уже запретил проведение 9 мая массовых мероприятий в честь Дня Победы у памятников Советской армии. Поправки также запретили публичное изображение буквы Z, ставшей символом поддержки российской армии.

В мире,День Победы,
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