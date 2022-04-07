В Латвии 9 мая присвоили новый статус

Сейм (парламент) Латвии в срочном порядке утвердил законопроект, согласно которому 9 мая в балтийской республике станет днем памяти погибших на Украине . Об этом в четверг сообщает портал Delfi .

По его данным, утверждение законопроекта, запрещающего празднование Дня Победы, прошло всего за сутки. Согласно изменениям в законодательстве, этот день станет траурным, в связи с чем будет запрещено проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия. Также 8 и 9 мая на территории всей страны будут запрещены салюты.