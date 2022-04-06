Псаки объяснила отказ НАТО вмешаться в конфликт на Украине

США не намерены вступать в войну с Россией, так как это не отвечает интересам американцев. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

Таким образом она ответила на вопрос репортера американского канала CBS и главы Ассоциации корреспондентов Белого дома Стивена Портного о том, почему украинский кризис до сих пор не вызвал «реакции всемирной объединенной коалиции».

Псаки несколько раз уточнила, имеет ли Портной в виду военное вмешательство сил США и НАТО в украинский конфликт и получила положительный ответ.

«Думаю, цель президента в том, чтобы принимать решения, которые отвечают интересам США, национальной безопасности США и американского народа, а именно не вступать в войну с Россией», - отметила представитель Белого дома.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это западные страны ввели обширные санкции против России.