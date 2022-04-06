Американцы обматерили российскую журналистку в прямом эфире

Прохожие ворвались в прямой эфир канала RTVI возле штаба ООН в Нью-Йорке и обматерили журналистку. Отрывок опубликовала радиостанция «Говорит Москва».
Согласно кадрам, во время эфира перед объективом появились двое мужчин, которые начали выкрикивать оскорбления в сторону России и российских солдат, а также показывать различные жесты.
«В общем-то переводить не надо, да? Ну люди, как и во многих странах, не очень разбираются, кто на какой стороне и так далее», — прокомментировала журналистка инцидент.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».