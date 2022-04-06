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1 час назад

Американцы обматерили российскую журналистку в прямом эфире

Елена Прошина

Прохожие ворвались в прямой эфир канала RTVI возле штаба ООН в Нью-Йорке и обматерили журналистку. Отрывок опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

Американцы обматерили российскую журналистку в прямом эфире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно кадрам, во время эфира перед объективом появились двое мужчин, которые начали выкрикивать оскорбления в сторону России и российских солдат, а также показывать различные жесты.

«В общем-то переводить не надо, да? Ну люди, как и во многих странах, не очень разбираются, кто на какой стороне и так далее», — прокомментировала журналистка инцидент.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В мире,Владимир Путин,ООН,
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