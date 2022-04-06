Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за высказываний Зеленского

В МИД Венгрии вызвали украинского посла Любовь Непоп из-за «оскорбительных заявлений» президента Украины Владимира Зеленского о позиции Будапешта по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Венгерское министерство иностранных дел вызвало посла Украины в связи с… оскорбительными заявлениями о позиции Венгрии в отношении войны», - говорится в сообщении министра иностранных дел страны Петера Сийярто.

Также в сообщении отмечается, что Киеву пора «прекратить оскорбления в адрес Венгрии и признать волю венгерского народа».