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1 час назад

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за высказываний Зеленского

Елена Прошина

В МИД Венгрии вызвали украинского посла Любовь Непоп из-за «оскорбительных заявлений» президента Украины Владимира Зеленского о позиции Будапешта по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за высказываний Зеленского
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Венгерское министерство иностранных дел вызвало посла Украины в связи с… оскорбительными заявлениями о позиции Венгрии в отношении войны», - говорится в сообщении министра иностранных дел страны Петера Сийярто.

Также в сообщении отмечается, что Киеву пора «прекратить оскорбления в адрес Венгрии и признать волю венгерского народа».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану придется выбирать «между Россией и остальным миром». По его словам, Орбан «заигрывает» с Россией, так как стране нужны дешевые энергоресурсы. Зеленский также добавил, что пытался установить с венгерским премьером отношения, но не смог.

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