Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за высказываний Зеленского

В МИД Венгрии вызвали украинского посла Любовь Непоп из-за «оскорбительных заявлений» президента Украины Владимира Зеленского о позиции Будапешта по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
«Венгерское министерство иностранных дел вызвало посла Украины в связи с… оскорбительными заявлениями о позиции Венгрии в отношении войны», - говорится в сообщении министра иностранных дел страны Петера Сийярто.
Также в сообщении отмечается, что Киеву пора «прекратить оскорбления в адрес Венгрии и признать волю венгерского народа».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану придется выбирать «между Россией и остальным миром». По его словам, Орбан «заигрывает» с Россией, так как стране нужны дешевые энергоресурсы. Зеленский также добавил, что пытался установить с венгерским премьером отношения, но не смог.