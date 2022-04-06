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1 час назад

По всей Германии прошли обыски в квартирах правых экстремистов

ТАСС

Правоохранительные органы ФРГ провели обыски в квартирах правых экстремистов, которые подозреваются в формировании незаконной группировки. Об этом сообщила в среду Генпрокуратура Германии.

По всей Германии прошли обыски в квартирах правых экстремистов
Фото: REUTERSREUTERS

Обыски прошли в 11 федеральных землях. В городе Айзенах (земля Тюрингия) задержаны четыре гражданина Германии, всего под подозрением в участии в группировке 50 человек. По версии обвинения, правые экстремисты участвовали в протестах против коронавирусных ограничений, "чтобы провоцировать насилие", а также совершали нападения на левых активистов.

"Сегодняшняя акция - серьезный удар по правым экстремистам и большой успех для органов безопасности", - заявил в связи с обысками глава германской контрразведки Томас Хальденванг.

По последним данным за 2020 год, число правонарушений, совершенных правыми радикалами в Германии выросло на 5% - до 22,3 тысячи. Всего к сторонникам правой идеологии в ФРГ причисляют 33 тыс. человек, 13 тысяч из них, согласно оценкам правоохранительных органов, склонны к насилию.

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