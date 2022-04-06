В Афинах из-за забастовки профсоюзов остановилась работа общественного транспорта

Работа практически всего общественного транспорта парализована в среду в Афинах из-за 24-часовой всеобщей забастовки, которую объявили ведущие профсоюзные объединения Греции. Люди протестуют против высоких цен и требуют повышения зарплат. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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В столице на сутки закрыты все станции метро, не вышли на линии трамваи и троллейбусы. На дорогах пока нет и автобусов, которые должны постепенно появиться на маршрутах после 09:30 по местному времени (совпадает с мск). Автобусы будут ходить в среду только до 21:00, но учитывая, что интервалы между ними на линиях обычно достигают 30-45 минут, а также их недостаточное число и постоянную загруженность, попасть на них в центр города из других районов крайне сложно.

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В настоящее время все центральные магистрали переполнены личным автотранспортом, наблюдаются большие пробки. Из-за невозможности добраться до работы некоторые жители города вынуждены брать отгулы.

Организаторами акции протеста выступают Высший совет профсоюза государственного сектора (ADEDI) и профобъединение частного сектора - Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE). В забастовке намерены участвовать работники государственных служб и больниц, страховых фондов, налоговых органов, префектур, муниципалитетов и градостроительных организаций. Из-за участия в забастовке Всегреческой морской федерации морские суда всех типов на сутки останутся пришвартованными в портах по всей стране. Также 24 часа не будут ходить поезда и пригородные электрички.

При этом авиакомпании будут продолжать работать в обычном режиме, так как суд первой инстанции Афин по иску Управления гражданской авиации Греции признал незаконной объявленную 24-часовую забастовку авиадиспетчеров и техников.

Союз журналистов афинских ежедневных газет объявил о четырехчасовом перерыве в работе с 12:00 до 16:00, потребовав, в частности, повышения заработной платы работникам СМИ на основе коллективных договоров.

Требования профсоюзов

Профобъединение госсектора ADEDI требует увеличения заработной платы, которое по крайней мере будет равно росту ВВП и темпам инфляции, введения не облагаемого налогом минимума на годовой доход в €12 тыс., восстановления выплат 13-х и 14-х заработных плат, увеличения надбавки за опасный и вредный для здоровья труд, отмены так называемого взноса солидарности. ADEDI призывает трудящихся принять массовое участие как в самой забастовке, так и в митингах, которые пройдут в этот день во всех городах страны. Со своей стороны, исполнительный комитет GSEE, "оценивая сохранение пандемии и беспрецедентный всплеск инфляции, что связано и с тяжелой геополитической ситуацией, подтолкнувшей к резкому росту цен на топливо", тоже призвал работников частного сектора принять участие в среду в общенациональной забастовке и митингах.

Участвует в акции протеста и профсоюз "Всегреческий боевой фронт", близкий к Компартии Греции, который требует увеличения минимальной заработной платы до €825, снижения цен на основные потребительские товары и установления на них потолка, отмены специального потребительского налога и НДС на дизельное топливо, бензин, природный газ и электроэнергию, расширения критериев для выплат социальных пособий населению, субсидирования платы за аренду жилья для трудящихся, студентов и работников малых предприятий.