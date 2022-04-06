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1 час назад

Китай призвал США отменить санкции против России ради Украины

Лера Букина

Властям США следует продемонстрировать свое стремление к урегулированию кризиса на Украине путем отмены санкций, которые были введены против РФ. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге, передает ТАСС.

«Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, <...> им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой», - подчеркнул он.

Дипломат добавил, что представителям Белого дома необходимо прекратить выступать с угрозами в адрес Москвы и начать содействовать продвижению российско-украинских мирных переговоров.

«США наживаются на хаосе», - указал Чжао Лицзянь, отметив, что санкциями не вернуть мир и не обеспечить безопасность.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с канадской коллегой Мелани Жоли заявил, что переговоры России и Украины сохраняют надежду на мир. Он подчеркнул, что все стороны должны открывать перспективы для переговоров по данной ситуации.

Китай озвучил свою позицию по ситуации на Украине

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