Вашингтон должен продемонстрировать стремление к урегулированию кризиса на Украине отменой санкций, введенных против Москвы . Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

«Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, (...) им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой», — сказал он, предложив способ разрешения кризиса. Лицзянь добавил, что власти США должны прекратить угрожать России и начать содействовать продвижению российско-украинских мирных переговоров.

По словам дипломата, «США наживаются на хаосе». Он выразил мнение, что санкции не помогут вернуть мир и не способствуют безопасности.

4 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон не осознает последствий санкций в отношении Москвы. Она заметила, что ограничительные меры негативно скажутся и на экономике других стран, понимающих деструктивность и нелегитимность подобных шагов. Дипломат добавила, что США уже почувствовали «бумеранг» от своих же санкций.