В ЮАР мужчина в продуктовой тележке из супермаркета зацепился за грузовик и прокатился по оживленной трассе. Опасную поездку сняли на видеокамеру очевидцы. Соответствующая запись опубликована в сообществе «Новости. Как есть» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как зацепившийся за большегруз любитель экстрима несется на огромной скорости по автодороге, а мимо него проносятся машины.
«В ЮАР какой-то безумец зацепился тележкой супермаркета за фуру и уехал в закат. Когда было лень вызывать убер», – говорится в публикации к ролику.