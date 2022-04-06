В ЮАР мужчина в продуктовой тележке из супермаркета зацепился за грузовик и прокатился по оживленной трассе. Опасную поездку сняли на видеокамеру очевидцы. Соответствующая запись опубликована в сообществе «Новости. Как есть» во «ВКонтакте».