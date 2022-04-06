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1 час назад

Мужчина в продуктовой тележке зацепился за грузовик: видео

Александр Кузьмин

В ЮАР мужчина в продуктовой тележке из супермаркета зацепился за грузовик и прокатился по оживленной трассе. Опасную поездку сняли на видеокамеру очевидцы. Соответствующая запись опубликована в сообществе «Новости. Как есть» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как зацепившийся за большегруз любитель экстрима несется на огромной скорости по автодороге, а мимо него проносятся машины.

«В ЮАР какой-то безумец зацепился тележкой супермаркета за фуру и уехал в закат. Когда было лень вызывать убер», – говорится в публикации к ролику.

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