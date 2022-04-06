Западные СМИ рассказали о закрытии крупнейшего даркнет-рынка

США ввели санкции против «Гидры» - одного из самых известных маркетплейсов даркнета, а в Германии провели спецоперацию и конфисковали сервера «Гидры». Wired пишет, что главным итогом этого будет разрушение цепочек онлайн-продажи наркотиков и отмывания денег.

В уголовной полиции Германии отчитались, что сеть серверов «Гидры» и сам сайт маркетплейса закрыты. Полицейские также конфисковали биткоины на 25 миллионов долларов, хранившиеся на связанных с «Гидрой» счетах. Wired отмечает, что немецкой полиции удалось положить конец одному из старейших и «переполненных» рынков даркнета с 19 тысячами учетных записей продавцов и более чем 17 миллионами учетных записей клиентов.

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По данным аналитической компании Elliptic, в общей сложности «Гидра» провела незаконные криптовалютные транзакции на сумму более пяти миллиардов долларов с момента своего запуска в 2015 году.

Около половины из примерно двух миллиардов долларов транзакций, прошедших через «Гидру» в 2021-м и начале 2022 года, были связаны с незаконными или «рискованными» источниками, - это были и украденные с чьих-то счетов деньги, и доходы от программ-вымогателей и онлайн-казино, а также деньги лиц и организаций, столкнувшихся с санкциями, заявили в компании по отслеживанию криптовалюты Chainalysis.

«Ликвидация еще одного черного рынка наркотиков стала почти рутиной в последние полгода, и множество конкурентов готовы занять его место. Но блокировка русскоязычного даркнет-портала «Гидра» может спровоцировать волну долгоиграющих последствий: это разрушает крупнейший на постсоветском пространстве центр онлайн-продажи наркотиков, отмывания и обналичивания денег киберпреступниками», - подчеркивает издание.

Представитель немецкой полиции Себастьян Цвибель рассказал BBC News, что расследование в отношении «Гидры» началось еще летом 2021 года. По его словам, полицейские опасаются, что пока создатели и админы «Гидры» не будут арестованы, по-настоящему закрыть ее не удастся.

«Мы знаем, что они найдут другой способ вести свой бизнес. Вероятно, они попытаются создать новую платформу, и нам придется за ней следить. Мы не знаем преступников, так что это следующий шаг», - заявил Цвейбель.

Официальные лица США и Германии заявили, что «Гидра» способствовала атакам программ-вымогателей, сделкам с наркотиками и другой преступной деятельности, обслуживая в основном русскоязычные страны, отмечает The Wall Street Journal.

«Это одна из крупнейших атак властей против даркнета, сети веб-сайтов, на которых пользователи платят за незаконные товары и услуги с помощью криптовалют. Но она не связана с украинскими кризисом, так как началась еще восемь месяцев назад», - подчеркивает газета.

CNN отмечает, что санкции США совпали с действиями немецкой полиции.