В Нидерландах задержали 14 яхт россиян

МИД Нидерландов сообщил, что 14 российских яхт не смогут покинуть страну из-за санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточнил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, таможенные органы страны взяли под особый контроль ситуацию с находящимися на голландских верфях 14 яхтами российских владельцев. Данным судам запрещено покидать страну.
В настоящее время 12 яхт, в том числе суперяхты длиной более 35 м, находятся в стадии строительства, еще две - на техническом обслуживании. Уточняется, что суда не могут покидать Нидерланды, доставляться или передаваться владельцам. Это связано с антироссийскими санкциями.
Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза будет направлен против сфер торговли, транспорта, энергетики, включая уголь, а также индивидуальные ограничения. Он подчеркнул, что новый пакет санкций еще финализируется международным сообществом.