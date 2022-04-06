В Нидерландах задержали 14 яхт россиян

МИД Нидерландов сообщил, что 14 российских яхт не смогут покинуть страну из-за санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Как уточнил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, таможенные органы страны взяли под особый контроль ситуацию с находящимися на голландских верфях 14 яхтами российских владельцев. Данным судам запрещено покидать страну.

В настоящее время 12 яхт, в том числе суперяхты длиной более 35 м, находятся в стадии строительства, еще две - на техническом обслуживании. Уточняется, что суда не могут покидать Нидерланды, доставляться или передаваться владельцам. Это связано с антироссийскими санкциями.