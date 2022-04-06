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20 минут назад

Электрические одеяла помогут британцам противостоять энергокризису

Lenta.ru

Многие британцы столкнулись с сильнейшим за 60 лет снижением уровня жизни после начала спецоперации на Украине. Стоимость электроэнергии и отопления в Великобритании резко выросла, что отразилось на доходах домохозяйств.

Электрические одеяла помогут британцам противостоять энергокризису
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

На фоне энергокризиса поставщик энергии Octopus Energy Ltd. начал бесплатно раздавать клиентам электрические одеяла, благодаря которым у британцев не будет необходимости обогревать весь дом, сообщает Bloomberg.

За последние несколько дней компания раздала 4000 электрических одеял клиентам, испытывающим финансовые трудности. Один из клиентов компании сообщил, что этой зимой они не включали отопление из-за повышенных тарифов на электричество.

Правительство пообещало выделить 9 миллиардов фунтов (12 миллиардов долларов) на поддержку населения в условиях энергокризиса. Однако эксперты по борьбе с энергетической бедностью сообщили, что этого недостаточно, чтобы остановить увеличение числа потребителей без электроэнергии в 2 раза.

Энергокризис в Великобритании обострился из-за прекращения поставок топлива из России. Такое решение было принято властями РФ в качестве ответа на антироссийские санкции. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что его соотечественников «ждут трудные времена», ведь «процесс отвыкания от российской нефти и газа, да и вообще углеводородов, будет непростым».

В мире,Борис Джонсон,
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