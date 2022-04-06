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21 минуту назад

В Финляндии заявили, что пассажирские самолеты из РФ нарушили воздушное пространство страны

Газета.Ruиещё 2

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что российские пассажирские самолеты нарушили воздушное пространство страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление ведомства.

В Финляндии заявили, что пассажирские самолеты из РФ нарушили воздушное пространство страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следствием установлено, что четыре российских пассажирских самолета вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья (в районе города) Ловииса в Финском заливе, не получив требуемого разрешения. Все четыре нарушения воздушного пространства длились около двух минут", - указано в сообщении.

Правоохранительные органы Финляндии уточнили, что инциденты расследуется, так как есть основания полагать, что воздушные судна нарушили санкции Евросоюза, которые были введены в отношении России в связи с военной операцией на Украине.

Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух лет, в случае отягчающих обстоятельств - лишение свободы на срок до четырех лет.

Власти подчеркнули, что не будут предоставлять какой-либо дополнительной информации до тех пор, пока полиция не получит больше данных о произошедшем. Расследование ведется совместно с Силами обороны Финляндии пограничной службой.

2 марта вооруженные силы Швеции заявили, что четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство королевства.

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