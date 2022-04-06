В Финляндии заявили, что пассажирские самолеты из РФ нарушили воздушное пространство страны

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что российские пассажирские самолеты нарушили воздушное пространство страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление ведомства.

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"Следствием установлено, что четыре российских пассажирских самолета вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья (в районе города) Ловииса в Финском заливе, не получив требуемого разрешения. Все четыре нарушения воздушного пространства длились около двух минут", - указано в сообщении.

Правоохранительные органы Финляндии уточнили, что инциденты расследуется, так как есть основания полагать, что воздушные судна нарушили санкции Евросоюза, которые были введены в отношении России в связи с военной операцией на Украине.

Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух лет, в случае отягчающих обстоятельств - лишение свободы на срок до четырех лет.

Власти подчеркнули, что не будут предоставлять какой-либо дополнительной информации до тех пор, пока полиция не получит больше данных о произошедшем. Расследование ведется совместно с Силами обороны Финляндии пограничной службой.