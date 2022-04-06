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56 минут назад

Global Times: США создают препятствия разрешению кризиса на Украине

Газета.Ruиещё 1

США, из-за действий которых произошел украинский кризис, после истории с украинской Бучей не проявили признаков по продвижению переговоров, а лишь готовятся к обострению напряженности между Россией и Украиной. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Global Times: США мешают разрешению кризиса на Украине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В статье говорится, что американские власти планируют отправить на Украину целый ряд систем тяжелого вооружения. Автор публикации уверен, что любая попытка получить выгоду от украинского кризиса ради своего «морального превосходства» и постоянно разжигать конфликты с целью извлечения геостратегических выгод, в дальнейшем может привести к гуманитарной трагедии.

Также эксперт предположил, что за возмущением США и других стран Запада по поводу ситуации в Буче скрываются двойные стандарты и неоднозначные политические цели.

По мнению Global Times, это связано с тем, что за последние годы вооруженные силы ряда государств совершили множество преступлений, безнаказанно убивая мирных жителей. Так, если верить статистическим данным, под обстрелами Соединенных Штатов погибли до 100 тысяч мирных жителей Афганистана, и многие из них — дети, говорится в статье.

Ранее Китай призвал США, НАТО и Евросоюз вступить в диалог по безопасности с Россией.

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