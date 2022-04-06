Не соответствуют действительности: Венгрию возмутили заявления Зеленского

«Мы ожидаем, что лидеры Украины воздержатся от очернения Венгрии и комментариев по поводу ее внутренних дел даже в эти трудные времена, в преодолении которых они все еще могут рассчитывать на помощь нашей страны», – процитировало статс-секретаря агентство МТИ, передает ТАСС.