Не соответствуют действительности: Венгрию возмутили заявления Зеленского

Статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр заявил послу Украины в Будапеште Любови Непоп о недопустимости оскорбительных высказываний от Киева, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что несколько заявлений от украинского руководства, в том числе президента Владимира Зеленского, не соответствуют действительности.
«Мы ожидаем, что лидеры Украины воздержатся от очернения Венгрии и комментариев по поводу ее внутренних дел даже в эти трудные времена, в преодолении которых они все еще могут рассчитывать на помощь нашей страны», – процитировало статс-секретаря агентство МТИ, передает ТАСС.
После выборов в Венгрии в Киеве не стали скрывать сожаления, что на них победу одержала партия премьер-министра Виктора Орбана, а не оппозиция. Ранее руководство Киева упрекало Венгрию в недостаточной поддержке Украины.
Ранее сообщалось о том, что дипломата Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии после заявлений руководства Украины.