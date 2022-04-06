Не соответствуют действительности: Венгрию возмутили заявления Зеленского

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23 минуты назад

МИД Венгрии заявил о недопустимости оскорблений от властей в Киеве

Деловая газета "Взгляд"иещё 10

Статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр заявил послу Украины в Будапеште Любови Непоп о недопустимости оскорбительных высказываний от Киева, сообщает пресс-служба ведомства.

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Фото: ReutersReuters

Отмечается, что несколько заявлений от украинского руководства, в том числе президента Владимира Зеленского, не соответствуют действительности.

«Мы ожидаем, что лидеры Украины воздержатся от очернения Венгрии и комментариев по поводу ее внутренних дел даже в эти трудные времена, в преодолении которых они все еще могут рассчитывать на помощь нашей страны», – процитировало статс-секретаря агентство МТИ, передает ТАСС.

После выборов в Венгрии в Киеве не стали скрывать сожаления, что на них победу одержала партия премьер-министра Виктора Орбана, а не оппозиция. Ранее руководство Киева упрекало Венгрию в недостаточной поддержке Украины.

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Ранее сообщалось о том, что дипломата Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии после заявлений руководства Украины.

В мире,Любовь Непоп,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,
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