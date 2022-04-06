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1 час назад

Европе предрекли развал из-за украинского кризиса

Алиса Селезнёва

Затягивание конфликта между Россией и Украиной может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе. Такое мнение высказал директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй, пишет ТАСС.

В Китае увидели риск распада ЕС из-за конфликта России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После чего западные страны ввели санкции против России. Ограничения в основном коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий, но нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, в том числе к повышению цен на продукты и топливо.

Раскрыта цель США на Украине

5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет антироссийских санкций, который включает запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год; запрет на транзакции четырех крупнейших российских банков, включая ВТБ; запрет на заход российских судов в порты стран Евросоюза; запрет на экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро; новые запреты на импорт товаров из России.

По мнению Ван Ивэя, кризис на Украине – «западня, подготовленная для Европы Соединенными Штатами».

«Эскалация российско-украинского конфликта приведет к дальнейшему понижению статуса европейских стран. Если не найдется относительно сильного государства, которое нарушит монополию США, Европа будет постепенно разваливаться и подвергаться дезинтеграции», - цитирует эксперта китайская газета Global Times.

По итогам противостояния с Россией Европа «утрачивает безопасность», так как НАТО превратилось в инструмент для реализации американских интересов. И чтобы сейчас выйти из ситуации с наименьшими потерями, странам ЕС нужно стать самостоятельными и уйти из-под контроля Вашингтона, уверен директор Института международных отношений при Китайском народном университете.

В мире,Владимир Путин,НАТО,Банк ВТБ,Еврокомиссия,ЕС,
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