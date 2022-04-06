Появилось видео с места ЧП у посольства России в Бухаресте

Автомобиль протаранил забор посольства России в Бухаресте. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший видео с места происшествия в румынской столице.
После столкновения транспортное средство загорелось, управлявший им водитель погиб. Мужчина находился в машине без пассажиров.
По предварительной информации, автомобиль врезался в ограждение российского посольства на высокой скорости. Не исключается, что авария была преднамеренной. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивается охранник посольства.