Появилось видео с места ЧП у посольства России в Бухаресте

Автомобиль протаранил забор посольства России в Бухаресте. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший видео с места происшествия в румынской столице.

После столкновения транспортное средство загорелось, управлявший им водитель погиб. Мужчина находился в машине без пассажиров.