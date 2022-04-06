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28 минут назад

Появилось видео с места ЧП у посольства России в Бухаресте

Александр Кузьмин

Автомобиль протаранил забор посольства России в Бухаресте. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший видео с места происшествия в румынской столице.

После столкновения транспортное средство загорелось, управлявший им водитель погиб. Мужчина находился в машине без пассажиров.

По предварительной информации, автомобиль врезался в ограждение российского посольства на высокой скорости. Не исключается, что авария была преднамеренной. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивается охранник посольства.

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