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53 минуты назад

Sankei: Япония опасается выслать российских дипломатов

Газета.Ru

Япония в отличие от стран-членов НАТО вряд ли рискнет высылать российских дипломатов в связи со спецоперацией РФ на Украине, поскольку не хотела бы испытать на себе ответные меры со стороны Москвы. Об этом сообщает газета Sankei со ссылкой на источники, близкие к японскому кабмину.

Sankei: Япония опасается выслать российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, ответ российской стороны на высылку дипломатов может создать препятствия для работы консульств и защиты интересов граждан Японии в случае чрезвычайных обстоятельств.

Также в газете отметили, что Япония и ранее не прибегала к подобным мерам, как массовая высылка иностранных дипломатов.

Ранее Португалия объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов, заявив, что их деятельность «противоречит национальной безопасности» страны.

Пятого апреля сразу несколько государств сообщили об аналогичном шаге. Такое решение приняли Румыния, Словения, Латвия (там также закрывают два российских консульства — в Даугавпилсе и Лиепае), Испания, Швеция и Эстония, которая также закроет российское генконсульство в Нарве.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сказал «Газете.Ru», что такая ситуация может дойти до разрыва дипотношений.

В мире,Владимир Джабаров,Комитет Совета Федерации по международным делам,НАТО,
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