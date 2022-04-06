Американские власти превратили Украину в оружие против России, написал для портала The Gray Zone научный сотрудник – докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз.
По его словам, Вашингтон уже более двух десятков лет милитаризирует Украину, направляя усилия против Москвы. Именно США несет вину за то, что происходит сегодня в стране, заявил Коулз.
После организованного Соединенными Штатами государственного переворота на Украине 2013–2014 годов американские войска обучали украинцев, включая неонацистские подразделения, вести боевые действия в населенных пунктах. Как заверяет автор статьи, милитаризация Украины является частью параноидального стремления Вашингтона к тому, что в Пентагоне называют «доминированием в полном спектре».
Укрепляя украинскую армию и подстрекая Россию, американские элиты открыто используют украинских гражданских лиц в качестве пешек, пишет The Gray Zone. Отсутствие у Вашингтона эффективной международной дипломатии, слабость внутреннего антивоенного движения в США и поддержка войны многими американскими левыми и либералами подтолкнули мир к той черте, за которой находится смертельная ядерная катастрофа.
Коулз отмечает, что западная общественность должна потребовать остановить украинский кризис после того, как она отворачивалась от этого конфликта последние восемь лет, на протяжении которых Запад милитаризировал Украину против РФ.