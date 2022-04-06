Американские власти превратили Украину в оружие против России, написал для портала The Gray Zone научный сотрудник – докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз.

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По его словам, Вашингтон уже более двух десятков лет милитаризирует Украину, направляя усилия против Москвы. Именно США несет вину за то, что происходит сегодня в стране, заявил Коулз.

После организованного Соединенными Штатами государственного переворота на Украине 2013–2014 годов американские войска обучали украинцев, включая неонацистские подразделения, вести боевые действия в населенных пунктах. Как заверяет автор статьи, милитаризация Украины является частью параноидального стремления Вашингтона к тому, что в Пентагоне называют «доминированием в полном спектре».

Укрепляя украинскую армию и подстрекая Россию, американские элиты открыто используют украинских гражданских лиц в качестве пешек, пишет The Gray Zone. Отсутствие у Вашингтона эффективной международной дипломатии, слабость внутреннего антивоенного движения в США и поддержка войны многими американскими левыми и либералами подтолкнули мир к той черте, за которой находится смертельная ядерная катастрофа.