Названа главная ошибка Байдена на Украине

Бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор раскрыл главную ошибку, которую допустил президент Штатов Джо Байдена на Украине. Об этом экс-чиновник высказался в статье для издания The American Conservative.

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Макрегор назвал продвижение НАТО к границам России главной внешнеполитической ошибкой США со времен Второй мировой войны. Он отметил, что власти страны ничему не учатся и ничего не помнят. Байден и однопартийное руководство в Вашингтоне своими же действиями усиливают роль России, Китая, Индии, Японии, Средней и Юго-Восточной Азии в евразийском пространстве.