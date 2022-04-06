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31 минуту назад

Раскрыта главная ошибка Байдена на Украине

Lenta.ru

Бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор раскрыл главную ошибку, которую допустил президент Штатов Джо Байдена на Украине. Об этом экс-чиновник высказался в статье для издания The American Conservative.

Названа главная ошибка Байдена на Украине
Фото: ReutersReuters

Макрегор назвал продвижение НАТО к границам России главной внешнеполитической ошибкой США со времен Второй мировой войны. Он отметил, что власти страны ничему не учатся и ничего не помнят. Байден и однопартийное руководство в Вашингтоне своими же действиями усиливают роль России, Китая, Индии, Японии, Средней и Юго-Восточной Азии в евразийском пространстве.

Экс-чиновник Пентагона добавил, что западные издания создают неблагоприятный образ руководства России и ее вооруженных сил. Из-за этого складывается ощущение, что Байден использует любые легенды, которые хотя бы немного включаются в его риторику.

Раскрыта цель США на Украине

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