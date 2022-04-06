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1 час назад

Байдену предрекли величайшую ошибку со времен Второй мировой войны

Lenta.ruиещё 1

Желание продвинуть альянс НАТО как можно ближе к западным границам России за счет территории Украины может стать величайшей внешнеполитической ошибкой США, начиная со времен Второй мировой войны. Такой вариант предрек обозреватель американского издания The American Conservative Дуглас Макгрегор.

Байдену предрекли величайшую ошибку со времен Второй мировой войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впрочем, Белый дом ничему учиться и что-либо вспомнить не хочет. По мнению автора, жители США до сих пор не могут разобраться в стратегии администрации президента: то ли это обдуманный план, то ли исключительная некомпетентность, а может быть и вовсе сочетание и того, и другого.

Вашингтон угрожает России, которая является ядерной державой, сменой режима, а затем провозглашает право США первыми нанести ядерный удар при «чрезвычайных обстоятельствах»: в ответ на вторжение обычных вооруженных сил, химическую или биологическую атаки. Автор отмечает, что, скорее всего, американский лидер Джо Байден и его администрация действительно оторваны от реальности.

«Его избиратели инстинктивно понимают, что американцы ничего от войны с Россией не выиграют — причем не важно, будет эта война открытой или необъявленной. Одна поездка в ближайший супермаркет или на автозаправку объяснит, почему это так. На прошлой неделе инфляция достигла высочайшего уровня за почти 40 лет, а цены на газ с начала украинского кризиса и вовсе взлетели до небес», — пишет обозреватель.

На этом фоне западные СМИ безостановочно выставляют российское руководство и вооруженные силы в неблагоприятном свете.

«Создается впечатление, что Байден хватается за любую легенду, которая мало-мальски вписывается в его риторику. Однако замалчивая истинные причины этого трагического конфликта — расширение НАТО на восток за счет Украины — изменить стратегическую реальность не получится», — говорится в статье.

В мире,Дуглас Макгрегор,Джозеф Байден,НАТО,
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