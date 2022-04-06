Байдену предрекли величайшую ошибку со времен Второй мировой войны

«Его избиратели инстинктивно понимают, что американцы ничего от войны с Россией не выиграют — причем не важно, будет эта война открытой или необъявленной. Одна поездка в ближайший супермаркет или на автозаправку объяснит, почему это так. На прошлой неделе инфляция достигла высочайшего уровня за почти 40 лет, а цены на газ с начала украинского кризиса и вовсе взлетели до небес», — пишет обозреватель.