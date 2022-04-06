США указали Китаю на «неправильную сторону истории» в событиях на Украине

Вашингтон прокомментировал позицию Пекина касательно провокации в украинской Буче, сообщает ТАСС.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки повторила мнение властей США о том, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями вокруг Украины.

«Я просто скажу, что, если вы повторяете пропаганду российского правительства и президента [России Владимира] Путина, то вы находитесь на неправильной стороне истории», – заявила политик.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь сделал заявление, согласно которому, обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на факты. При этом китайский дипломат призвал США, НАТО и Евросоюз вести комплексный диалог с Россией для разрешения накопившихся за многие годы разногласий.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что причиной лживой провокации в Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет».

По словам главы российский дипломатии, провокация была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой.