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29 минут назад

США указали Китаю на «неправильную сторону истории» в событиях на Украине

Елена Прошина

Вашингтон прокомментировал позицию Пекина касательно провокации в украинской Буче, сообщает ТАСС.

США указали Китаю на «неправильную сторону истории» в событиях на Украине
Фото: ReutersReuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки повторила мнение властей США о том, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями вокруг Украины.

«Я просто скажу, что, если вы повторяете пропаганду российского правительства и президента [России Владимира] Путина, то вы находитесь на неправильной стороне истории», – заявила политик.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь сделал заявление, согласно которому, обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на факты. При этом китайский дипломат призвал США, НАТО и Евросоюз вести комплексный диалог с Россией для разрешения накопившихся за многие годы разногласий.

Китай ответил на просьбу США отказаться от нейтралитета в украинском вопросе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что причиной лживой провокации в Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет».

По словам главы российский дипломатии, провокация была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Запад никак не отреагировал на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.

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