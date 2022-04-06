Латвия заморозила недвижимость россиян на 100 млн евро

Стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии из-за санкций, превышает 100 млн евро. Об этом сообщил министр юстиции страны Янис Борданс.

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«Стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии из-за санкций, превышает 100 млн евро и, как ожидается, число активов будет и дальше расти», — цитирует Борданса издание Delfi.

Кроме того, еще в несколько млн министр оценивает заблокированный в Латвии транспорт россиян. В общей сложности под санкции попали 49 объектов недвижимости и 66 транспортных средств.

Ранее сообщалось, что имущество на сумму 900 млн евро изъято в Италии у попавших под европейские санкции граждан России. также в марте власти страны арестовали комплекс построек на острове Сардиния, принадлежащий владельцу «Северстали» и самому богатому российскому предпринимателю по версии Forbes Алексею Мордашову.