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35 минут назад

В США раскрыли подробности новых санкций против России

Ura.Ru

Власти США 6 апреля объявят о новых санкциях в отношении РФ. Ограничения коснутся российских финансовых организаций, государственных предприятий и должностных лиц. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

В США раскрыли подробности новых санкций против России
Фото: ReutersReuters

«Они [санкции] будут направлены против должностных лиц правительства РФ, членов их семей, принадлежащих [властям] РФ финансовых институтов и государственных предприятий. <…> Эти объявления будут сделаны завтра», — цитирует Псаки ТАСС.

По словам пресс-секретаря Белого дома, новые ограничения будут включать в том числе запрет на новые инвестиции в РФ. Они призваны ослабить ключевые инструменты власти. Кроме того, США пытаются добиться того, чтобы России пришлось сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. В частности. в конце февраля США ввели санкции против юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газопромбанка и банка «Открытие».

Кроме того, международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

The NYT: санкции против России ударят по всему миру

В мире,Владимир Путин,ФК Открытие,Администрация США,Банк ВТБ,Сбербанк России,Правительство РФ,ЕС,
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