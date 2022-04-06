Псаки ответила на призыв Зеленского исключить РФ из СБ ООН

Так она прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского , выразившего недовольство тем, что Россия является постоянным членом СБ ООН и имеет право вето.

«Думаю, он, очевидно, говорил <...> о своем разочаровании, которое мы разделяем, тем, что Россия является постоянным членом СБ ООН. Мы не видим возможности изменения этого», — отметила Псаки.

Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россию невозможно лишить членства в Совете безопасности ООН в соответствии с положениями Устава организации.

«В ответ на вопрос, "можно ли лишить" [Россию членства в СБ ООН], я отвечу — нет. Это невозможно по Уставу ООН », — сообщил дипломат.

Совет Безопасности ООН — постоянно действующий орган Организации Объединённых Наций, на который, в соответствии со статьёй 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В состав Совета входят 15 государств-членов — пять постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по пять каждый год.