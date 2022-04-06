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49 минут назад

Псаки ответила на призыв Зеленского исключить РФ из СБ ООН

Елена Прошина

Администрация Белого дома не видит возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря администрации президента США Джен Псаки.

Псаки ответила на призыв Зеленского исключить РФ из СБ ООН
Фото: ReutersReuters

Так она прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, выразившего недовольство тем, что Россия является постоянным членом СБ ООН и имеет право вето.

«Думаю, он, очевидно, говорил <...> о своем разочаровании, которое мы разделяем, тем, что Россия является постоянным членом СБ ООН. Мы не видим возможности изменения этого», — отметила Псаки.

Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россию невозможно лишить членства в Совете безопасности ООН в соответствии с положениями Устава организации.

«В ответ на вопрос, "можно ли лишить" [Россию членства в СБ ООН], я отвечу — нет. Это невозможно по Уставу ООН», — сообщил дипломат.

Совет Безопасности ООН — постоянно действующий орган Организации Объединённых Наций, на который, в соответствии со статьёй 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В состав Совета входят 15 государств-членов — пять постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по пять каждый год.

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