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1 час назад

МИД Турции вернул украинские посольство в Киев

Газета.Ru

Министерство иностранных дел Турции возобновило работу посольства на Украине в Киеве. Об этом сообщает РИА "Новости".

МИД Турции вернул украинские посольство в Киев
Фото: APAP

По данным турецких СМИ, диппредставительство начнет полноценную работу с 6 апреля. 11 марта стало известно, что посольство Турции переводится из Киева в город Черновцы близ границы с Румынией.

О решении сообщил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич. По его словам, решение принято с учетом "требований безопасности на фоне обстрелов украинской столицы". Ранее сообщалось, что в Киеве закрылось посольство Индии, его сотрудники переезжают на запад Украины. Также МИД Японии объявил о временном закрытии посольства в Киеве.

Эти решения были приняты на фоне разворачивающейся на Украине специальной операции Вооруженных сил РФ, о которой объявил 24 февраля российский президент Владимир Путин. По его словам, военные действия преследуют цели "демилитаризации" соседней страны и "денацификации" ее властей.

В мире,Владимир Путин,МИД Турции,
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