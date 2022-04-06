МИД Турции вернул украинские посольство в Киев

Министерство иностранных дел Турции возобновило работу посольства на Украине в Киеве. Об этом сообщает РИА "Новости".

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По данным турецких СМИ, диппредставительство начнет полноценную работу с 6 апреля. 11 марта стало известно, что посольство Турции переводится из Киева в город Черновцы близ границы с Румынией.

О решении сообщил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич. По его словам, решение принято с учетом "требований безопасности на фоне обстрелов украинской столицы". Ранее сообщалось, что в Киеве закрылось посольство Индии, его сотрудники переезжают на запад Украины. Также МИД Японии объявил о временном закрытии посольства в Киеве.