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23 минуты назад

В Болгарии определили место России в новом миропорядке

Елена Прошина

Россия в будущем станет полюсом силы, а Европа станет безвольной. К такому выводу в эфире «Радио Болгария» пришел социолог Иво Христов.

В Болгарии определили место России в новом миропорядке
Фото: ТАССТАСС

Он уверен, что в мире начался процесс упразднения капитализма в том виде, в котором он существовал в обществе до сегодняшнего момента. По мнению Христова, в данной ситуации уравновесить и составить США конкуренцию сможет только союз Китая и России.

«Я бы не сказал, что это союз. Скорее — хорошо понятый интерес. Очевидно, что Россия и Китай хотят изменить статус-кво. Это будет серьезное сотрудничество, потому что интересы стран совпадают, однако нового Варшавского договора ждать не стоит», — приводятся в материале слова социолога.

Он пояснил, что на смену глобализации придут макроблоки, но до тех пор пока они не выкристаллизируются, мир пройдет через множество калибровок, в том числе конфликты, и Украине в этом станет далеко не последней.

«Европейские элиты работают против эгоистичных, чисто европейских экономических интересов. Все это преподносится в идеологической обертке "освобождения от тоталитарной зависимости от России". В результате Европа станет колесом, крепко прикрепленным к колеснице США», — заключил Христов.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что основой нового миропорядка могут стать страны БРИКС. По его словам, Россия уже работает над развитием политических и практических связей с каждым из государств, входящим в группу и заинтересованным в сотрудничестве с Москвой.

В мире,Сергей Рябков,МИД России,БРИКС,
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