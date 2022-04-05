Британская фирма раздала клиентам одеяла из-за дорогого отопления

«Octopus Energy раздает одеяла с подогревом, чтобы помочь клиентам согреться, в то время как затраты высоки. Одеяла могут быть более дешевым способом поддержания тепла вместо использования центрального отопления», — пишет издание.

Сообщается, что на прошлой неделе цены на энергию в Соединенном Королевстве подскочили на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всей стране: теперь расходы британцев на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. По словам издания, это и другие растущие расходы на продукты питания и налоги «подтолкнут миллионы людей к бедности».