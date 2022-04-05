Женщина выиграла сотни тысяч долларов в лотерею, вписав дату рождения умершего сына

Американка Мэри Эллиот выиграла 110 тысяч долларов (девять миллионов рублей) в лотерее, используя в качестве номеров даты рождения умершего сына и других родственников. Об этом сообщает Independent.

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По словам 67-летней Эллиот, она купила лотерейный билет в первый раз за десять лет, а на следующий день обнаружила, что выпавшие во время розыгрыша номера совпадают с ее. Однако долго радоваться у женщины не вышло, поскольку она осознала, что по ошибке выбросила билет.

Тогда Эллиот и ее муж кинулись в подсобное помещение и отыскали лотерею среди мусора. Билет запачкался в кофе, поэтому штрих-код отсканировать удалось только после того, как он высох.