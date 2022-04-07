В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
29 минут назад

Зеленский выступил с двумя бойцами "Азова" перед парламентом Греции

Газета.Ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с двумя бойцами «Азова» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) перед парламентом Греции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский выступил с бойцами "Азова" перед парламентом Греции
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что председатель греческого парламента Константинос Тасулас заявил, что Афины с начала боевых действий на украинской территории были на стороне Киева, доказательство тому — предоставленная военная и гуманитарная помощь.

В ходе своего выступления Зеленский рассказал о ситуации на Украине, призвал греческие власти оказать Киеву максимальную поддержку, а после показал видео с обращением двух бойцов «Азова». Политик отметил, что это два украинца греческого происхождения, один из них был в маске.

Один из мужчин сказал, что его зовут Леонта Михаил, он родом из Мариуполя, его дедушка «воевал с нацистами во время Второй мировой войны», а сам он состоит в батальоне «Азов». В конце видео он отметил, что в Мариуполе много этнических греков, и попросил помощи.

Второй боец назвался Анастасиосом и отметил, что находится в Мариуполе.

«Вы можете помочь, можете говорить об этом, можете направить гуманитарную помощь в Мариуполь», — сказал мужчина.

Выступление президента Украины длилось около 15 минут. Как отмечает корреспондент РИА «Новости», секретарь партии Ципраса Ольга Геровасили назвала появление членов батальона «Азов» перед парламентом Греции недопустимым и совершенно неподходящим. А депутаты компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение» («Эллиники лиси») вовсе не захотели слушать выступление украинского лидера, они не присутствовали на заседании.

Ранее 5 апреля Владимир Зеленский выступил перед членам Совета безопасности ООН. Президент призвал ООН ограничить полномочия России, чтобы Москва не блокировала решения, связанные с ее собственными действиями.

В мире,Ольга Геровасили,Владимир Зеленский,Совбез ООН,ООН,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители