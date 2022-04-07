Зеленский выступил с бойцами "Азова" перед парламентом Греции

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с двумя бойцами «Азова» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) перед парламентом Греции. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Отмечается, что председатель греческого парламента Константинос Тасулас заявил, что Афины с начала боевых действий на украинской территории были на стороне Киева, доказательство тому — предоставленная военная и гуманитарная помощь.

В ходе своего выступления Зеленский рассказал о ситуации на Украине, призвал греческие власти оказать Киеву максимальную поддержку, а после показал видео с обращением двух бойцов «Азова». Политик отметил, что это два украинца греческого происхождения, один из них был в маске.

Один из мужчин сказал, что его зовут Леонта Михаил, он родом из Мариуполя, его дедушка «воевал с нацистами во время Второй мировой войны», а сам он состоит в батальоне «Азов». В конце видео он отметил, что в Мариуполе много этнических греков, и попросил помощи.

Второй боец назвался Анастасиосом и отметил, что находится в Мариуполе.

«Вы можете помочь, можете говорить об этом, можете направить гуманитарную помощь в Мариуполь», — сказал мужчина.

Выступление президента Украины длилось около 15 минут. Как отмечает корреспондент РИА «Новости», секретарь партии Ципраса Ольга Геровасили назвала появление членов батальона «Азов» перед парламентом Греции недопустимым и совершенно неподходящим. А депутаты компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение» («Эллиники лиси») вовсе не захотели слушать выступление украинского лидера, они не присутствовали на заседании.