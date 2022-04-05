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35 минут назад

Польша изменит конституцию для конфискации имущества предпринимателей из России

Газета.Ru

Правительство Польши подготовило поправки в конституцию страны, чтобы иметь возможность конфисковывать имущество российских бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PAP.

Польша изменит конституцию для конфискации имущества россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Обещанный нами проект изменений конституции, касающийся возможности конфискации имущества российских олигархов, уже готов", - сказал агентству пресс-секретарь кабинета министров Петр Мюллер.

Он пояснил, что поправки также позволят в будущем увеличить оборонные расходы страны до 3% от национального ВВП, согласно принятому в марте закону "О защите отчизны". По словам Мюллера, 5 апреля будут собраны подписи депутатов и законопроект представят на заседании сейма.

"Он должен быть внесен завтра или даже сегодня", - добавил он.

3 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за скорейшую организацию саммита Европейского союза по теме Российской Федерации и санкций из-за событий в украинском населенном пункте Буча. Он подчеркнул, что Евросоюз должен произвести конфискацию всего имущества РФ в банках Западной Европы, имущество российских олигархов и разорвать все торговые отношения с Россией.

В мире,Матеуш Моравецкий,Петр Мюллер,ЕС,
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