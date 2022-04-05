Польша изменит конституцию для конфискации имущества россиян

Правительство Польши подготовило поправки в конституцию страны, чтобы иметь возможность конфисковывать имущество российских бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PAP.

"Обещанный нами проект изменений конституции, касающийся возможности конфискации имущества российских олигархов, уже готов", - сказал агентству пресс-секретарь кабинета министров Петр Мюллер.

Он пояснил, что поправки также позволят в будущем увеличить оборонные расходы страны до 3% от национального ВВП, согласно принятому в марте закону "О защите отчизны". По словам Мюллера, 5 апреля будут собраны подписи депутатов и законопроект представят на заседании сейма.

"Он должен быть внесен завтра или даже сегодня", - добавил он.