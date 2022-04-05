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24 минуты назад

СМИ узнали о новых масштабных санкциях США против РФ

Вероника Полынина

США 6 апреля обнародуют новые масштабные санкции против России, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Ожидается, что будет введен полный запрет на все новые инвестиции в Россию, усилены ограничения для финансовых учреждений и государственных предприятий в РФ. Кроме того, будет расширен список персональных санкций в отношении российских государственных чиновников и их семей.

Ранее во вторник, 5 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала пятый пакет санкций Евросоюза против России.

Он включает запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год; запрет на транзакции четырех крупнейших российских банков, включая ВТБ; запрет на заход российских судов в порты стран Евросоюза; запрет на экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро; новые запреты на импорт товаров из России на сумму 5,5 млрд евро; ряд адресных мер в отношении российских компаний и расширение персональных санкций.

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