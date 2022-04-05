СМИ узнали о новых масштабных санкциях США против РФ

США 6 апреля обнародуют новые масштабные санкции против России, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Ожидается, что будет введен полный запрет на все новые инвестиции в Россию, усилены ограничения для финансовых учреждений и государственных предприятий в РФ. Кроме того, будет расширен список персональных санкций в отношении российских государственных чиновников и их семей.

Ранее во вторник, 5 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала пятый пакет санкций Евросоюза против России.