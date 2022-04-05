В Берлине рассказали о кризисе в Германии из-за антироссийских санкций

Власти Германии на фоне антироссийских санкций и подорожания топлива позволяют корпорациям наживаться на простых немцах, которые до сих пор не оправились после пандемии COVID-19. Об этом в интервью RT заявил работающий в такси житель Берлина.
«Ситуация все еще не пришла в норму. Отели почти пустые, рестораны тоже, кафе, клубы. Люди боятся за свое будущее и мало тратят. Не только на такси, но и на другие вещи...», — сказал он.
Он признался, что сомневается в возможности улучшения положения. По его словам, немецкие власти, наряду с бизнесом, выигрывают от сложившейся ситуации.
«Я не думаю, что это нормально регулируется рынком, это скорее обдираловка. Примерно два месяца назад баррель на рынке подорожал до 130 евро, а сейчас он почти 90-92, но цена все равно высокая, это никак не связано с рынком. Государство позволяет корпорациям наживаться и тоже зарабатывает на этом», — добавил мужчина.
Напомним, что западные страны ввели санкции против России из-за военной спецоперации на Украине. Ограничения в основном коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий, но нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, в том числе к повышению цен на продукты и топливо.