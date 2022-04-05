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28 минут назад

Зеленский предложил ООН самораспуститься, если она не ограничит права РФ в Совбезе

ТАСС

Украинский президент Владимир Зеленский предложил ООН самораспуститься, если организация не предпримет меры для отстранения России от принятия решений, касающихся конфликта на Украине.

Зеленский предложил ООН самораспуститься
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины

"Сейчас мы требуем решений от Совета Безопасности [ООН] для мира на Украине", - сказал Зеленский.

По его словам, ООН может ограничить полномочия России, чтобы она не блокировала решения, связанные с ее собственными действиями, либо "переформатироваться и работать реально ради мира".

"Либо - если ваш действующий вариант безальтернативный и выхода просто нет, то тогда только самороспуск. Я уверен, что вы способны обойтись без третьего варианта", - сказал президент Украины.

Зеленский выразил недовольство тем, что постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию, имеют право вето при принятии решений в организации.

"Не должно быть больше исключений или привилегий, все должны быть равными, все участники международных отношений, вне зависимости от их экономической мощи, географического положения или индивидуальных амбиций", - заявил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

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