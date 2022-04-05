Пока вы не уснули: ответ Путина на угрозы в Европе и предупреждение Зеленского российским журналистам

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Путин ответил на угрозы европейских политиков национализировать активы РФ

Президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке развития АПК назвал обоюдоострым оружием угрозы Запада национализировать российские энергоактивы.

"Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие", - сказал президент.

«Всем Скабеевым»: Зеленский пригрозил российским журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении пригрозил телеведущей Ольге Скабеевой и другим российским журналистам, комментируя ситуацию в Буче, пишет «Говорит Москва».

«Всем Скабеевым и вечерним …, фронтовым лгунам и их руководителям стоит запомнить: ваш финал будет за решеткой. В лучшем случае», — сказал украинский президент.

Россия опротестовала действия ООН по ситуации в Буче

AP Photo/Seth Wenig

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил протест в связи с отказом Великобритании провести заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Буче в понедельник.

"Я хотел бы выразить протест в связи с отказом британского председательства созвать Совет Безопасности по нашему запросу", - сказал он на заседании Совета Безопасности во вторник, созванном по запросу Украины.

«Ашан» и Danone определились с будущим в России

Компания Danone не собирается останавливать деятельность в России и покидать рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. Наши главные приоритеты сейчас - безопасность наших сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса», - подчеркнули там.

В Турции раскрыли попытки США «задушить» Россию через НАТО

Автор турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гуллер заявил, что причиной действий России на Украине стали попытки США «окружить и задушить» РФ через НАТО. Он обратил внимание, что украинскому кризису предшествовали беспорядки в Казахстане.

Медведева могут отстранить от Уимблдона

Организатор Уимблдона, всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), может отстранить вторую ракетку мира Даниила Медведева и других российских теннисистов от участия в турнире без указаний со стороны министерства спорта Великобритании. Как сообщает ТАСС, частные клубы имеют право решать, кого допускать до участия, и при этом не попадают под действие законов о дискриминации, распространяющиеся на организаторов мировых турниров.

Белоруссия перешла на рубли в газовых расчетах с Россией

Белоруссия с апреля переходит на российские рубли в расчетах за газ. Министр энергетики страны Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соответствующее соглашение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале правительства республики.

«Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер», — указала пресс-служба.

Россиянам захотели продлить майские каникулы

Майские праздники в 2022 году необходимо продлить до десяти дней, с 1 по 10 мая, чтобы помочь людям заготовить продукты на осень и больше пообщаться друг с другом. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков, сообщается на сайте партии.

В Москве произошла драка с участием 130 мигрантов

На строительной площадке ЖК «Сердце столицы» в Москве произошла массовая драка мигрантов. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал Baza. Инцидент произошел еще 1 апреля в районе Шелепихинской набережной. На кадрах видно, что порядка 60 граждан Таджикистана и 70 граждан Узбекистана устроили драку, вооружившись арматурой. При этом рабочие кричат друг на друга и кидаются камнями.

Москвичам назвали срок потепления до +15

Потепление до +15 градусов ожидается в Москве во второй половине апреля. Об этом в беседе с АГН «Москва» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.