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46 минут назад

Глава МИД Британии заявила о заморозке 60% валютных резервов России

News.ru

Более $350 млрд валютных резервов России (около 60%) были заблокированы после введения санкций со стороны Запада в ответ на отказ российской стороны о прекращении специальной операции на Украине, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. По её словам, синтез западных ограничений подталкивает Россию обратно в «советскую эпоху».

Глава МИД Британии заявила о заморозке 60% валютных резервов России
Фото:  Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сегодня я могу объявить, что мы заморозили свыше $350 млрд. Наши скоординированные санкции толкают российскую экономику обратно в советскую эпоху, — заявила Трасс.

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Дипломат также заверила, что в четверг во время встречи стран «Большой семёрки» (G7) она призовёт к введению нового санкционного пакета в отношении России. Трасс пригрозила запретом на вход российских судов в порты стран Запада, расширением списка банков, по которым бьют санкции, а также ужесточением рестрикций против компаний, занимающих золотодобывающую нишу.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит пятый пакет санкций против России. В числе прочего предусматривается запрет на участие российских компаний в государственных закупках сообщества и закрытие портов для российских судов, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Говоря о запрете для судов заходить в порты ЕС, Урсула фон дер Ляйен пояснила, что ограничение касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами. Ограничения коснутся и российских, и белорусских операторов автотранспорта.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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